ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü hemşehrileriyle görüştü

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora, doğum yeri Eskişehir'deki hemşehrileriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bayçora, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde kendisiyle irtibat kuran hemşehrileriyle görüşmesinde, 38 yıllık polis olduğunu belirtti.

"BAŞARIM İÇİN DUA EDEN TÜM İNSANLARA MİNNETTARIM"

Türkiye'nin yanı sıra Kafkaslar'da yaşayan bazı kişilerden tebrik telefonları aldığını söyleyen Bayçora, "Şu anda belli değil ancak bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım. Çok mutlu oldum. Medyatik bir insan değilim. Tüm Türk halkına, Kafkaslar'da ve ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. ABD'de yaşadığım bu olay çok ilgi gördü. Şimdi artık çalışmak zamanı." dedi.

ABD'nin Türk Emniyet Müdürü hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi

" GELDİĞİ ZAMAN KENDİSİNE SEVDİĞİ TÜM YEMEKLERİ İKRAM EDECEĞİZ"

Dernek Başkanı Musa Korkmaz ise Eskişehir'de 4 Temmuz'da yapacakları Uluslararası Toy Künü'ne, Bayçora'yı da davet ettiklerini bildirerek, "Buradaki arkadaşları ile görüştüğü için mutlu oldu. Karaçaylılara özgün yemekler var. Onları çok sevdiğini ve özlediğini söyledi. Geldiği zaman onun sevdiği tüm yemekleri kendisine ikram edeceğiz. Onunla görüşmekten ve başarısından dolayı mutluluk duyduk." dedi.