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ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı

ABD'nin İran'a petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkenin muafiyetinin 2 Mayıs'ta sona ereceğini açıklamasının ardından dünya piyasalarında ham petrol fiyatları da yükseldi.

AA & Ensonhaber | 24.04.2019 - 09:25..
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Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

"İRAN'IN ANA GELİR KAYNAĞINI SIFIRLAMA HEDEFLENİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri 2 Mayıs'ta sona ermiş olacak.

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını artırdı

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD'nin geçtiğimiz pazartesi günü bu kararını açıklamasının ardından; New York Ticaret Borsası'nda petrolün varil başına fiyatı 10 sent artarak 65.65 Dolar'a çıktı. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 14 sent artarak 74.18 Dolar'a ulaştı. Uzmanlar, fiyatlardaki artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.

AMERİKA İSTEĞİNİ ALDI

İran'a karşı uygulanan petrol muafiyetinin sona ereceğinin açıklanması bile petrol fiyatlarını yükseltmişken; kararın devreye girmesiyle birlikte uluslararası piyasalarda petrol fiyatı daha da yükselecek. ABD, dünyanın en büyük 4. petrol üreticisine (İran) karşı bu kararı alarak; zaten yanında olan veya yaptırımlarla baskı altında tuttuğu; Venezuela, S.Arabistan, Irak, Kuveyt, BAE gibi ülkelerin satacağı daha pahalı petrolle kendine daha fazla gelir sağlamış olacak.

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