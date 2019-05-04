ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2018’de, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. Yaptırımların uygulanmasının en önemli gerekçesi ise, İran’ın nükleer faaliyetleri nedeniyle bölge ve dünya için bir tehdit oluşturması ve casusluk şüphesiydi.

ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor YouTube'dan İZLE

YAPTIRIM MADDELERİ

-İran hükümeti, ABD doları satın alamayacak, altın ve değerli madenlerle ticaret yapamayacak.

-Çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne kısıtlamalar uygulanacak.

-Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek.

-İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklanacak.

-İran'ın dış borcuna bağış yapılması ve satın alınması yasaklanacak.

8 ÜLKE 6 AY SÜREYLE MUAF TUTULDU

Kısıtlamalar, Obama zamanında rafa kalkmıştı. Ancak Trump, geçtiğimiz kasım ayında nükleer anlaşma protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Böylece İran yaptırımları tekrar devreye girdi. Yaptırımların büyük bölümü de, ülkenin en önemli gelir kaynağı petrol ticaretini etkiledi. İranlı petrol firmaların her türlü alım satımı, yaptırımlar çerçevesinde durduruldu.

Ancak İran’la ticaret yapan 8 ülke, 6 ay boyunca İran’a uygulanan ambargodan muaf tutuldu. Bu ülkeler Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan’dı. 2 mayıs 2019 itibarıyla ise, tüm ülkeler için olan muafiyetler sona erdi.

YAPTIRIMLARIN TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Bu durumdanTürkiye de önemli oranda etkileniyor. Türkiye, petrol ihtiyacının yarısını İran’dan karşılıyor. Daha önce İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türkiye, İran’la dolar üzerinden alışveriş yapmayı kesmiş, yerel para birimiyle ticaret yapmaya başlamıştı.

Türkiye defalarca ABD’nin yaptırım kararına uymayacağını belirtti. Yaptırımlarda çözüm bulunması için de Washington ile olan uzlaşı görüşmelerine de devam ediyor.

ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor VİDEO