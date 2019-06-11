taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79
Euro
6.5512
Altın
1328.9
Borsa
94103.07
Gram Altın
247.176

ABD’nin ‘ittifak endişeleri’ kararına Türkiye’den tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararın müttefik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı.

DHA | 11.06.2019 - 05:31..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

asd

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kararda, Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların  kabul edilmesi asla mümkün değildir” denildi.

TEHDİT TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi’nde dün kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı karara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararın daha önce de belirtildiği gibi Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı ve Türkiye'nin dış politikası ile yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların  kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

"YAPTIRIM DİLİNİN GÜNDEMDE TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ"

Görüş farklılıklarının giderilmesinde diyalog ve saygının en etkili yol olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miatlar konulması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

454
İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

43
Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

Vedat Muriç, Adem Ljajić ve Miha Zajc'ten şık goller

5
Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

Mısır İngiltere'den Tutankamun'un altın başlığnı istiyor

8
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

1
Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik çıktı

Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik çıktı

1
Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir