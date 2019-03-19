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ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

Suriye'de desteklediği teröristlere milyonlarca dolar ayıran ABD, paralarla hangi silahları, ne kadar alacağını planladı.

AA | 19.03.2019 - 11:38..
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ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), 2020 savunma bütçesi detaylarında, Irak güvenlik güçleri için 745 milyon dolar, Suriye'de ise SDG ismini kullanan YPG/PKK ile diğer muhalif gruplara 300 milyon dolar destek fonu ayrıldığı yer alıyor.

Ayrıca, Suriye ile sınırı bulunan ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere de 250 milyon dolar tahsis ediliyor.

ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

Fonun 126 milyon dolarının operasyonel destek, 189 milyon dolarının lojistik destek, 28 milyon dolarının askeri üslerdeki tamir ve bakım işleri, 94 milyon dolarının ise silah, ara ve ekipmanın bakım ve tamirleriyle ilgili ihtiyaçlar için harcanacağı belirtildi.

AĞIR SİLAHLAR YPG'DE KALDI

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın ağırlıklı olarak faydalanacağı 300 milyon dolarlık Suriye için eğit-donat programı fonunda ise sağlanacak silah ve ekipman arasında, ağır silahların bulunmaması dikkati çekti. Zira terör örgütü YPG, daha önce aldığı ağır silahları geri vermedi. Zaten envanterinde ağır silah bulunan YPG'li teröristler, bu yıl resmi olarak ağır silah sevkiyatı almayacak.

ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

173'Ü EĞİTİM VE SİLAHA

Bütçe belgelerinin Suriye ile ilgili kısmında, 173 milyon doların eğitim ve silah desteğine harcanacağı belirtildi.

LOJİSTİK DESTEK 38 MİLYON DOLAR

Söz konusu fonda lojistik destek için 38 milyon dolar, alt yapı tamiratları için 48 milyon dolar ve operasyon idame ihtiyaçları için ise 32 milyon dolar ayrıldı.

3 BİN KALAŞNİKOF

Alınacak silahlar tablosunda, sadece 3 bin AK-47 kalaşnikof marka otomatik tüfek yer aldı.

ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

Bunların yanı sıra 10 milyon dolar değerinde mühimmat ve ilgili malzeme alınacağı bildirildi.

Diğer taraftan, 173 milyon dolarlık fonun kalan kısmı ile taktiksel olmayan ve zırhlı personel taşıyıcılarının yanı buldozer, loder ve ekskavatörler alınacağı kaydedildi.

ABD'nin kalem kalem YPG'li teöristlere yardımı

250 MİLYON DOLARLIK SINIR GÜVENLİĞİ FONUNUN DETAYLARI YOK

Diğer taraftan, Suriye ile sınırı bulunan ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere ayrılan 250 milyon doların detaylı açıklaması ve burada hangi ülkelerin kastedildiği belirtilmemesi dikkati çekti.

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