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ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti.

AA |
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ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini

New Jersey Valisi Phillip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey'de dün vaka sayısının 102 bin 106'ya, can kaybının da 5 bin 617'ye ulaştığını belirtti.

Böylelikle New Jersey, ülkede New York'tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu.

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini

"EYALETİN BAZI BÖLGELERİNDE HIZLA YAYILIYOR"

Vali Murphy, öte yandan eyalet genelinde hastanede yatanların sayısında azalma olduğunu belirtirken, bazı bölgelerde ise virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini

Murphy, "Özellikle eyaletin orta ve güney bölgelerinde, virüsün yayılmasını önlemede gerileme var, buna müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.

Eyalette dün 3 bin 47 yeni vaka ve 253 can kaybının rapor edildiği kaydedildi.

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini

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