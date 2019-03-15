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ABD’nin ölüm listesindeki DEAŞ’lının cezası belli oldu

ABD’nin ölüm listesinde bulunan terör örgütü DEAŞ’ın sözde üst düzey yöneticisi Neil Christopher Prakash, Kilis’te terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 15.03.2019 - 17:36..
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24 Ekim 2016 tarihinde Kilis’in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye’ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyelerince yakalanan Avustralya uyruklu DEAŞ’lı Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Prakash, mahkeme heyetine SEGBİS bağlantısıyla verdiği ifadede, "Müslümanlara yardım etmek için örgüte katıldım. Gerçek yüzlerini gördüğüm için pişman alarak örgütten kaçarak ayrıldım. İnternetteki fotoğraf ve görüntülerim baskıyla çekildi. Çok pişmanım, örgütün gerçek yüzünü gördüğüm için örgütten kaçtım” dedi

Mahkeme heyeti Neil Christopher Prakash’ın 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı eyleminin 3713 sayılı TMK’nın 3. maddesi gereğince terör suçu olduğu anlaşıldığından sanığın cezasının 3713 sayılı TMK’nın 5/3 maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak 9 yıl hapis cezasına çarpıştırılmasına, sanığın verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdir indirimi sebebiyle 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi uyarınca cezasının 1/6 oranında indirim yapılarak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

ABD’nin ölüm listesindeki DEAŞ’lının cezası belli oldu

Neil Christopher Prakash, aldığı ceza istinat mahkemesi tarafından onaylanırsa 2.5 yıl sonra ancak cezaevinden çıkabileceği öğrenildi.
Prakash’ın avukatı Reşat Devran duruşma sonrası yaptığı açıklamada, müvekkilinin Türkiye’ye karşı yaptığı bir eylem olmadığını, yakalandığında da üzerinde örgütsel bir materyal bulunmadığını ifade ederek, “Kendisi örgüte katıldığını daha önce beyan etmişti. Örgütün gerçek yüzünü gördüğü için pişman olduğunu daha önce ifade etmiştir.. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini ve beratını talep ediyorum. Eğer mahkeme örgüt üyeliği kanaati oluşmuş ise en alt sınırdan ceza verilmesini ve tahliye edilmesini talep ediyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyorum” dedi.

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazeteciler de duruşmayı takip etti.

AVUSTURALYA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARDI

Avusturalyalı olan ve babasının Fiji’de doğumlu olması sebebi ile çifte vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Prakash, Avustralya Vatandaşlık Yasası’nın 35. maddesi uyarınca vatandaşlık hakkını kaybetmişti.

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