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ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

Alman dergi Türkiye'nin S-400 almasının Doğu Akdeniz'de net bir üstünlük sağlayacağını yazdı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 13:09..
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ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

Türkiye'nin S-400 almasına ABD çok sert bir biçimde karşı çıkıyor. Bu karşı çıkışın sebebi yalnızca Rusya ile 'düşman' olması değil.

S-400 alımının Türkiye açısında çok kritik bir önemi var. Alman dergi Stern'de yayınlanan bir yazı işte o kritik önemi açıklıyor.

ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

Stren'de yer alan yazıya göre, ABD dünyanın her ülkesinin hava sahasında gizli jetleriyle uçabilen bir ülke. Dolayısıyla Türk hava sahasında da başta Akdeniz olmak üzere radar görünmeden uçabiliyor.

ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

GÖRÜNMEZ UÇAKLARI TESPİT EDEBİLİYOR

S-400'lerin en önemli özelliği ise görünmez olarak nitelendirilen uçakları tespit edebilmesi.

"HAVADA ANKARA'NIN İRADESİ HAKİM OLACAK"

Dergi yazısında S-400 bataryalarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisini büyük ölçüde artıracağını söyledi. Yazıda, "Ankara'nın iradesi dışında, havadaki kimse bu alanda çalışamaz." ifadesi kullanıldı.

İşte bu durum ABD'nin S-400'lere neden bu denli karşı çıktığını açıklıyor.

ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

Dergide ayrıca Rusya'nın teklifinin ABD'nin teklifinden çok daha iyi olduğu belirtiliyor.

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