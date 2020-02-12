ABD'nin siber saldırı suçlaması Çin tarafından reddedildi

ABD'nin üç büyük tüketici kredi derecelendirme şirketinden biri olan Equifax, Eylül 2017'de, mayıs-temmuz döneminde ABD tarihinin en büyük siber saldırısı yapılmıştı.

Equifax, yaklaşık 150 milyon kullanıcısına ait arasında isimlerin, sosyal güvenlik ve sürücü belgelerinin numaraları ile doğum tarihlerinin de verilerin dışarı sızdırıldığını duyurmuştu

ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl temmuzda, Equifax'ı, veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 700 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti.

ABD 4 ÇİNLİ ASKERİ SUÇLADI

ABD Adalet Bakanlığı, dün Equifax'ın 2017'de hacklenmesiyle ilgili Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu askerler Vu Cıyong, Vang Çien, Şü Kı ve Liu Lı'yı suçlamıştı.

Askerler ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik ve sürücü belgesi numaralarının da çalınması dahil toplam dokuz suçla itham ediliyor.

ÇİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşu Equifax'ın hacklenmesi ve 150 milyon müşterisinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, "siber saldırılarının her türüne karşı olduklarını" ve "hiçbir kurumun ticari sırlarının çalınması suçuna iştirak etmeyeceğini" belirtti.

ABD'nin geçmişte yabancı devletleri, şirketleri ve bireyleri ayrım gözetmeden hedef alan büyük ölçekli ve organize siber hırsızlık faaliyetleri yürüttüğüne dair kanıtlar olduğunu savunan Gıng, "Çin de bunun kurbanlarında biridir." dedi.