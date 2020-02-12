taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0216
Euro
6.5766
Altın
1567.76
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.534
Bitcoin
61339.1

ABD'nin siber saldırı suçlaması Çin tarafından reddedildi

Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşlarından birisine ait 150 milyon müşterinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddettiğini açıkladı.

AA | 12.02.2020 - 05:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin üç büyük tüketici kredi derecelendirme şirketinden biri olan Equifax, Eylül 2017'de, mayıs-temmuz döneminde ABD tarihinin en büyük  siber saldırısı yapılmıştı.

Equifax, yaklaşık 150 milyon kullanıcısına ait arasında isimlerin, sosyal güvenlik ve sürücü belgelerinin numaraları ile doğum tarihlerinin de verilerin dışarı sızdırıldığını duyurmuştu

ABD Federal Ticaret Komisyonu, geçen yıl temmuzda, Equifax'ı, veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle 700 milyon dolar para cezasına mahkum etmişti.

ABD 4 ÇİNLİ ASKERİ SUÇLADI

ABD Adalet Bakanlığı, dün Equifax'ın 2017'de hacklenmesiyle ilgili Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu askerler Vu Cıyong, Vang Çien, Şü Kı ve Liu Lı'yı suçlamıştı.

Askerler ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik ve sürücü belgesi numaralarının da çalınması dahil toplam dokuz suçla itham ediliyor.

ÇİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çin, ABD'nin tüketici kredi derecelendirme kuruluşu Equifax'ın hacklenmesi ve 150 milyon müşterisinin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili 4 Çinli askere yönelttiği suçlamaları reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, "siber saldırılarının her türüne karşı olduklarını" ve "hiçbir kurumun ticari sırlarının çalınması suçuna iştirak etmeyeceğini" belirtti.

ABD'nin geçmişte yabancı devletleri, şirketleri ve bireyleri ayrım gözetmeden hedef alan büyük ölçekli ve organize siber hırsızlık faaliyetleri yürüttüğüne dair kanıtlar olduğunu savunan Gıng, "Çin de bunun kurbanlarında biridir." dedi.

ABD'nin siber saldırı suçlaması Çin tarafından reddedildi

İlginizi Çekebilir
Koronavirüse yakalanmış kadın sağlıklı bebek doğurdu
Çin'de yeni tip koronavirüs taşıyan kadının dünyaya getirdiği bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmedi.
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak'ta ABD askerlerininbulunduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik füze saldırısında, beyin travması geçiren ABD askeri sayısının 109'e yükseldiğini duyurdu.
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi sattığı cihazla dinledi
CIA ile BND'nin gizli sahibi oldukları İsviçre merkezli Crypto şirketinin sattığı kripto cihazları ve iletişim hatları üzerinden 130'dan fazla ülkenin en gizli sırlarına vakıf olduğu ortaya çıktı.
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Koronavirüsün Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
40
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
14
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
15
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
7
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
1
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi sattığı cihazla dinledi
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi sattığı cihazla dinledi
8
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir