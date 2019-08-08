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ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'de başkanlık seçimlerinde sosyal demokratların desteğini alan Bernie Sanders, seçilirse UFO bağlantılı her türlü kanıtı kamuoyunun bilgisine açacağı sözünü verdi.

AA | 08.08.2019 - 01:07..
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ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

Dünyanın en popüler podcast yayınlarından biri olan 'Joe Rogan Experience'a konuk olan 77 yaşındaki sosyalist politikacı Bernie Sanders, "Başkan seçilir ve uzaylılarla ilgili bir şeyler olduğunu öğrenirseniz ne yaparsınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Eşim benden sizi bilgilendirmemi ister. Eşim UFO manyağı değildir, ama Dünya ötesi yaşamla ilgili belgelere erişim sağlayıp sağlayamayacağımızı bana hep sorar."

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim


"UFOLARLA İLGİLİ HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Vermont Senatörü, UFO'larla ilgili bir şey öğrenirse programa gelip her şeyi anlatacağının altını çizdi.

Uzaylıların UFO'larla ziyarete geldiklerine dair iddialar ABD'deki popüler kültürün en önemli malzemelerinden biri.

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD ORDUSUNDAN 51. BÖLGE UYARISI

Yıllardır gizemini koruyan, girişi yasak olan Nevada'daki 51. Bölge isimli askeri üs alanında uzaylıların tutulduğu iddiası, geçenlerde yeni bir boyut kazandı. Yüz binlerce Amerikalının sosyal medyada örgütlenip 51. Bölge'yi basmayı planladığının anlaşılması üzerine, ABD ordusu "Bu alana girecek herhangi bir kişiyi caydırmak durumundayız. Amerika’yı ve varlığını korumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Dolayısıyla Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından siyasetçinin açıklamaları, Twitter'da hem ilgi hem de tepki çekti.

Sanders'ın en risksiz vaatte bulunduğunu söyleyen de oldu, daha önce benzeri vaatlerde bulunan adayların başkan seçilince sözlerini tutamadığını hatırlatanlar da çıktı.

'Sosyalist' adayın uzaylı olduğu ya da eylülde 51. Bölge'yi basacaklarını söyleyen 2 milyon kişinin oylarına oynadığı esprisi yapanlar da vardı, 51. Bölge'deki uzaylıların bunu duyduktan sonra nasıl dans ettiğine dair görsel paylaşan da.

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