ABD'nin Suriye kuzeyine gözlem noktası kurmasının nedeni

Amerikan askerleri Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle tüm uyarılara rağmen iş birliğini sürdürüyor.

Ancak Türkiye'nin YPG'li terörüne karşı mücadelesi ABD askerlerinde endişeye neden oluyor.

KOBANİ'DE KORKU YAŞADILAR

Geçtiğimiz günlerde YPG'ye top atışları yapıldı. Onlarca YPG'li öldürüldü. Top atışlarının yapıldığı Kobani'de bulunan ABD askerleri panik yaşadı.

"BÖLGEDE ASKERLERİMİZ VAR"

Daha sonra ABD'den Türkiye'ye "Bölgede askerlerimiz var. Atış yapmayın" uyarısı geldi.

FOTOĞRAF: Suriye'den Türkiye'yi gözleyen 2 ABD askeri

Bu olayın ardından ABD yönetimi önlem almak için harekete geçti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

"TÜRKLER NEREDE OLDUĞUMUZU GÖRECEK"

Kuracakları noktaların açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sınırın karşısından çok konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuz net olarak görecek" diye konuştu.

"ORADA ZOR BİR SAVAŞ VAR"

James Mattis, gözlem noktalarının kurulma sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu, Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Düşman küçük bir alana sıkıştıkça, ellerindeki alanları daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiğimiz gibi orada zor bir savaş var".