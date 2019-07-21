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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geldi

Suriye meselesinde Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Jeffrey bu konuyu görüşmek üzere Ankara'ya iniş yaptı.

AA | 21.07.2019 - 22:13..
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

ABD DIŞİŞLERİ DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye geldi

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