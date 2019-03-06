taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3883
Euro
6.0913
Altın
1290.715
Borsa
104254.02
Gram Altın
223.504

ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Seçimler yaklaşırken ABD cephesinden gelen karar ve açıklamalar, son dönemde daha fazla değişkenlik gösterdi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 07:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Türkiye'nin, ABD olan ilişkileri son dönemde krize doğru sürükleniyor. ABD cephesinin attığı adımlar, oldukça tartışmalı.

GÜMRÜK KARARI 1.6 MİLYAR DOLAR ZARAR DEMEK

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan programdan çıkarmak istediğini açıkladı. Trump'ın gerekçesi, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi.

Ancak bu karar ile Türkiye'nin 1.6 milyar dolar gibi bir kayıp yaşaması bekleniyor. Kararın gerekçesi olumlu gibi görünse de Türkiye'ye, başka bir anlamda yaptırım söz konusu.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BESLEMEYE DEVAM EDİYORLAR

Bir diğer kritik konu ise Suriye meselesi. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de varlığını sürdürürken ABD'nin desteğini almaya devam ediyor.

ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Ancak güvenli bölgede kimin etkin olacağı ve YPG'li teröristlerin durumu netlik kazanmadı. Bu konuda ABD, adım atmamaya devam ediyor.

F-35 VERMEYELİM ÖNERİSİ

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin, S-400 hava savunma sistemini alması durumunda, F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinden faydalanamaması, ABD ile ilişkileri çok daha kötü bir boyuta taşıyacak.

FİRST LADY'NİN TERÖR OKULUNU ZİYARET ETMESİ

Bu anlaşmazlıklar yaşanırken Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, Oklahoma'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir FETÖ okulunu ziyaret etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyen ABD'nin, bu tavrı tepkilere neden oldu.

ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

167
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

29
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

26
ABD İsrail'e füze verdi

ABD İsrail'e füze verdi

26
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

101
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

45
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir