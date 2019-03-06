ABD'nin, Türkiye tavrı tepkilere neden oldu

Türkiye'nin, ABD olan ilişkileri son dönemde krize doğru sürükleniyor. ABD cephesinin attığı adımlar, oldukça tartışmalı.

GÜMRÜK KARARI 1.6 MİLYAR DOLAR ZARAR DEMEK

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan programdan çıkarmak istediğini açıkladı. Trump'ın gerekçesi, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi.

Ancak bu karar ile Türkiye'nin 1.6 milyar dolar gibi bir kayıp yaşaması bekleniyor. Kararın gerekçesi olumlu gibi görünse de Türkiye'ye, başka bir anlamda yaptırım söz konusu.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BESLEMEYE DEVAM EDİYORLAR

Bir diğer kritik konu ise Suriye meselesi. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de varlığını sürdürürken ABD'nin desteğini almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde, güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Ancak güvenli bölgede kimin etkin olacağı ve YPG'li teröristlerin durumu netlik kazanmadı. Bu konuda ABD, adım atmamaya devam ediyor.

F-35 VERMEYELİM ÖNERİSİ

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin, S-400 hava savunma sistemini alması durumunda, F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinden faydalanamaması, ABD ile ilişkileri çok daha kötü bir boyuta taşıyacak.

FİRST LADY'NİN TERÖR OKULUNU ZİYARET ETMESİ

Bu anlaşmazlıklar yaşanırken Başkan Trump'ın eşi Melania Trump, Oklahoma'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir FETÖ okulunu ziyaret etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyen ABD'nin, bu tavrı tepkilere neden oldu.