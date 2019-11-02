ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısı Senato'dan geçemez

ABD Temsilciler Meclisi geçtiğimiz gün Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.

Tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçerken; gözler şimdi bir üst kanat olan Senato'da.

DEMOKRATLAR ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR

Akşam gazetesi ABD Temsilcisi Yavuz Atalay'ın haberine göre; Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunlukta olması nedeniyle Türkiye'ye karşı alınan karar geçti.

Cumhuriyetçiler ise; hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato da karara karşı çıkmamak için bu tasarıya destek verdi.

İki tarafta da karşı çıktıklarında bunu seçmenlerine açıklamakta zorlanacaklarını açıklayan Cumhuriyetçiler, Senato da ise bu karara karşı çıkacaklarını ifade etti.

Yavuz Atalay'ın konuştuğu kaynaklar; Demokratlar'ın bu kararlarla Erdoğan-Trump ilişkisine zarar vermek istediklerini de belirtti.