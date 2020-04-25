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ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

Georgia, Oklahoma ve Alaska'da eğlence merkezleri, kuaförler ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

AA |
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ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin bazıları üç eyalette gevşetildi.

Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma'da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska'da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Alaska'nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.

ÜÇ EYALETTE TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Her üç eyalette de açılan dükkanlara ve restoranlara gidecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor.

Georgia'da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor.

ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

ABD'DE SON DURUM

Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 yaşamını yitirdi.

ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

ABD'nin üç eyaletinde korona tedbirleri gevşetildi

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