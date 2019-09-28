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ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'dan istifa

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevi bıraktı.

AA | 28.09.2019 - 09:28..
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ABD Başkanı Trump'ın azil süreci, geçtiğimiz günlerde resmi olarak başladı. Bu süreçte ise ilk istifa geldi.

İSTİFA ETTİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 2017 yılından bu yana Ukrayna Özel Temsilciliği görevini yürüten Kurt Volker'ın istifa ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinde adı geçen Volker'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifasını sunduğu kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'dan istifa

TRUMP'IN AZİL SORUŞTURMASI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi; geçen haftaki haberinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmasını istediğini öne sürmüştü.

"BİRİLERİ BIDEN'İ ARAŞTIRMALI"

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'i araştırmalı." ifadesini kullanmıştı. ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar, bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti. Beyaz Saray da görüşmenin dökümünü yayınlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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