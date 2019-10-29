ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

Yeniden kullanılabilir bir robot uzay aracı olan X-37B, uzaya fırlatıldıktan sonra, Dünya'nın atmosferine yeniden girerek başarılı bir şekilde geri inebiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan bu insansız uzay uçağı, 780 günlük yolculuğunun ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

X-37B'lerin yaptığı beşinci uzun mesafe yolculuğu olan uçuş, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçti.

2 YILDIR ARAŞTIRMA DENEYLERİ YÜRÜTÜYORDU

SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle, 7 Eylül 2017 tarihinde uzaya fırlatılan X-37B'nin, 2 yılı aşan yolculuğunda araştırma deneyleri yürüttüğü ve bazı küçük uyduları yörüngeye taşıdığı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1999'da tasarlanan uzay uçağı projesi, 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansına (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş ise 718 gün sürmüştü.

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