taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7269
Euro
6.3538
Altın
1491.28
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.632
Bitcoin
53929.24

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD Hava Kuvvetlerinin insansız uzay uçağı, yörüngede 780 gün kaldıktan Dünya'ya indi.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yeniden kullanılabilir bir robot uzay aracı olan  X-37B, uzaya fırlatıldıktan sonra, Dünya'nın atmosferine yeniden girerek başarılı bir şekilde geri inebiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan bu insansız uzay uçağı, 780 günlük yolculuğunun ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

X-37B'lerin yaptığı beşinci uzun mesafe yolculuğu olan uçuş, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçti.

abd

2 YILDIR ARAŞTIRMA DENEYLERİ YÜRÜTÜYORDU

SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle, 7 Eylül 2017 tarihinde uzaya fırlatılan X-37B'nin, 2 yılı aşan yolculuğunda araştırma deneyleri yürüttüğü ve bazı küçük uyduları yörüngeye taşıdığı belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1999'da tasarlanan uzay uçağı projesi, 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansına (DARPA) devredilmişti.

nasa

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş ise 718 gün sürmüştü.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndüABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı 780 gün sonra Dünya'ya döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

67
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

79
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

22
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

40
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

59
9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

6
Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir