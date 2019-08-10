ABD'nin yarısı 2020 yılına kadar 5G'ye geçecek

Her ne kadar akıllı telefon üreticileri, piyasaya her geçen gün yeni telefonlar sürse de 5G destekli akıllı telefonların sayısı oldukça az. Bunun nedeni ise yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'nin henüz hazır olmaması. Birçok ülkede altyapı çalışmaları devam eden bu yeni teknoloji, yıl sonuna kadar ABD'nin yarısına kadar ulaşacak.

Verizon CEO'su Hans Vestberg, ABD'nin yarısının 2020 yılına kadar 5G teknolojisine erişebileceğini açıkladı. Vestberg, aynı zamanda 2024 yılına kadar Amerikalıların yarısının 5G destekli bir telefona sahip olacağını sözlerine ekledi.

Atlanta, Detroit, Indianapolis ve Washington gibi şehirleri de 5G hizmetlerine dahil eden Verizon, diğer birçok ABD şehrinde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak şu an bu şehirlerdeki 5G kapsamı, sadece şehrin belirli bölümlerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle 5G kapsama alanı şu an için oldukça sınırlı.

Yıl sonuna kadar 30 ABD şehrini daha 5G kapsama alanına ekleyecek Verizon, böylelikle birçok ABD şehrinde yüksek hızlı bağlantı teknolojisi sunacak. Ayrıca AT&T, Sprint ve T-Mobile gibi operatörler de şimdiden pilot 5G ağlarını başlatımış durumda.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.



