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ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft oldu

Donald Trump'ın BM Daimi Temsilciliği için aday gösterdiği Kelly Craft, Senatodan onay aldı.

AA | 01.08.2019 - 04:10..
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ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ekim ayında görevinden istifa edeceğini açıklamış, 2018 yılının sonunda da görevini bırakmıştı.

Trump tarafından bu göreve aday gösterilen ABD Dışişleri Bakanlığı eski Sözcüsü Heather Nauert ise şubat ayında adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Nauert'in ardından Trump, mayıs ayında Craft'ı bu göreve aday gösterdiğini bildirmişti.

ONAY ALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği için aday gösterdiği Kelly Craft'ın (57) Senatodan onay aldığı bildirildi.

Trump tarafından mayıs ayında aday gösterilen Craft, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 34 "hayır" oyuna karşı 56 "evet" oyu alarak ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olmaya hak kazandı.

Ağustos 2017'den bu yana ABD'nin Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Craft'ın en kısa süre içinde yemin ederek New York'taki yeni görevine başlaması bekleniyor.

Senatodaki oylamada Craft'a "hayır" oyu veren bazı Demokratların, Carft'ın iklim değişikliği ile ilgili sözlerine atıf yaptıkları ve görev yeri olan Kanada'da çok fazla bulunmadığını iddia ettikleri kaydedildi.

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