ABD'nin yeni nükleer bombaları kusurlu çıktı

Defence News’un aktardığına göre, her iki silahın 2020 yılında seri üretime girmesi planlanıyordu. Ama testler, bu silahlarda kullanan parçaların beklendiği gibi uzun ömürlü olmadığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine NNSA, B61-12’nin üretimini 6 ay, modernize edilmiş W88 üretimini de daha kısa bir süreliğine erteleme kararı aldı.

MODERNİZASYONUN MALİYETİ 7,6 MİLYAR DOLAR

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkan Yardımcısı Charles Verdon, gecikmeyi en aza indirmek için gereken çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ayrıca seri üretim tarihinin değişmesinin, halihazırda 7.6 milyar dolar olan modernizasyon programının maliyetini artıracağı kaydedildi.