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ABD’nin yeni Savunma Bakanı Esper yeminle başladı

ABD Ordusundan emekli Mark Thomas Esper, Pentagon‘da düzenlenen törenle yeni Savunma Bakanı olarak yemin etti.

İHA | 25.07.2019 - 21:59..
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Pantegon’da yeni Savunma Bakanı Mark Thomas Esper için düzenlenen yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump, Baskan Yardımcısı Mike Pence’in yanı sıra bakan ve çok sayıda devlet erkanı katıldı. Başkan Trump törende yaptığı açıklamada, yeni Savunma Bakanı Esper önderliğinde ABD ordusunun daha baskın olacağına inandığını söyledi.


“BUGÜN ORDUMUZ HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

ABD Başkanı Donald Trump, törende yaptığı konuşmada “Mark Thomas Esper’in ordumuzun ihtilafı caydırmak ve herhangi bir düşmanı yenmek için tamamen hazırlıklı olmasını sağlayacağına eminim. Hiçbir ordu Amerikan donanması, Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetlerinin müthiş gücüyle uyuşmuyor. Bugün ordumuz her zamankinden çok daha güçlü ve üç yıl önce, bunu söyleyemezdik. Savaş savaşçılarımıza, yıllarca süren ve bütçe kesintilerinden sonra ezici bir güçle mücadele etmek ve kazanmak için ihtiyaç duydukları araçları her türlü yardımları veriyoruz. Herkesten daha fazlasını yaptık” şeklinde konuştu.

Yeni Savunma Bakanını Mark Thomas Esper ise, törende yaptığı konuşmada, ABD silahlı kuvvetlerinin tüm zorluklarla yüzleşmeye ve mücadeleye hazır olacağını belirterek ABD Uzay Gücü’nün başarılı olacağı sözünü verdi.

PENTAGON’DA DÜZENLENEN TÖRENE BÜYÜKELÇİ KILIÇ’DA KATILDI

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Mark Thomas Esper’in yemin törenine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ta da katıldı Büyükelçi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ABD’nin yeni Savunma Bakanı Mark Thomas Esper’in bugün Pentagon’da yapılan göreve başlama törenine katıldık. Başarı ve görev süresinin ilişkilerimizde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olması dileklerimi kendisiyle paylaştım” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Esper yeminle başladı

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