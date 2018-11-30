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ABD'nin yeni seri katili: Samuel Little

ABD'de, üç cinayetten müebbet hapis yatan ve eski bir boksör olan Samuel Little (78),başka bir cezaevine transfer edilmek için 90 cinayeti daha itiraf etti.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 09:00..
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2012 yılında Kentucky Eyaleti'ndeki bir evsiz barınağında bulunup tutuklanan Samuel Little uyuşturucu ile ilişkili suçlardan ötürü önce California'da yargılanmıştı.

ÜÇ CİNAYETİ DNA'SI AYDINLATTI

California'daki yargılama sırasında DNA örneği alınan Little'ın, çözülemeyen üç cinayet dosyasının suçlusu olduğu ortaya çıkmış ve 2014 yılında 1987 ile 1989 yılları arasında üç kadını öldürmekten ötürü müebbet hapse mahkum olmuştu.

Sputnik'in haberine göre, eski bir boksör olan Little kurbanlarını çoğunlukla önce bayıltıyor, sonra da öldürüyordu. Teksas polisi, eyalette çözülmemiş bir cinayetin daha Little'ın hüküm giydiği diğer üç olayda kullandığı yöntemle benzerliğini fark edince Little'ı tekrar sorguya aldı.

ABD'nin yeni seri katili: Samuel Little

TEK TEK İTİRAF ETTİ

Fakat sorgu, beklenmedik itiraflarla sonuçlandı. California'daki cezaevinden Teksas'a nakledilmek istediğini söyleyen Little, suçlarını tek tek itiraf etti. Amerikan basını ise söz konusu itirafların FBI için bir utanç kaynağı olduğunu, Little'ın sürekli yer değiştirdiği ve kurbanlarını uyuşturucu bağımlıları ve hayat kadınlarından seçtiği için uzun süre kaçabildiğini yazdı.

ABD'nin yeni seri katili: Samuel Little

İLK KEZ 1956'DA HAPSE GİRDİ

FBI'ın geçen hafta yayımladığı rapora göre Ohio'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı.

Little hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı. BBC'ye göre, FBI, şu ana dek Little'ın yeni itiraf ettiği cinayetlerin 36 tanesini mahkûmla kesin olarak ilişkilendirebildi.

ABD'nin yeni seri katili: Samuel Little

SERİ KATİL GARY'İ, GERİDE BIRAKACAK

Diğer cinayetlerin de kanıtlanması durumunda hükümlü Little, 49 kişiyi öldüren Gary Ridgway'in 'en çok kişiyi öldüren seri katil' unvanını alacak.

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