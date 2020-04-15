ABD'nin zengin mahallesinde herkes korona testi yaptırdı

ABD, koronavirüs salgınında dünyada merkez üssü haline geldi.

Yaklaşık 615 bin vakanın görüldüğü ülkede 26 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kişi başına gelir düzeyi bakımından ülkenin en zengin insanlarının yaşadığı Fisher Adası ise koronavirüs testleriyle gündemde...

ÖZEL TEST SİPARİŞİ VERDİLER

Ada zenginleri, Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi'nden özel hızlı koronavirüs testi siparişi verdi.

Bu şekilde alınan binlerce test, ada sakinleri ve çalışanlarına uygulandı.

FISHER ADASI'NDA HERKESE KORONA TESTİ YAPILDI

Miami Herald gazetesinin aktardığına göre, toplamda 800 kişinin yaşadığı adadaki test oranı yüzde 100'e çıkarıldı.

ABD GENELİNDE TEST ORANI YÜZDE 1

Bununla birlikte, testin satın alınması ve kullanılabilirliği, ülkenin geri kalanının çoğuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Öyle ki, ABD genelinde yapılan koronavirüs test oranı sadece yüzde 1...

YILLIK GELİR 2.5 MİLYON DOLAR

Haberde, 2015 yılına dayandırılan verilere göre, Fisher Adası'nda hane başına ortalama yıllık gelirin 2.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Adada bulunan UHealth kliniğinin sözcüsü Lisa Worley, ada sakinlerinin isteği üzerine böyle bir adımın atıldığını ifade etti.

TESTİN PARASINI ADADA YAŞAYANLAR ÖDEDİ

Worley, "Doktorlarımız onlar için sipariş verdi, parasını ada sakinleri ödedi." diye konuştu.

ADA HALKININ YARISI 65 YAŞ ÜZERİ

Fisher Island sözcüsü Sissy DeMaria, sadece botlarla ulaşılabilen adada halkın yarısının 65 yaş üstü olduğunu söyleyerek, yapılan uygulamayı savundu.