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Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

Romancı ve araştırmacı Abdülhak Şinasi Hisar’ı, ölümünün 56. Yılında saygı ile anıyoruz.

Özel Haber | 03.05.2019 - 15:25..
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Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

abdülhak şinasi hisar

Abdülhak Şinasi’nin babası döneminin özel hikayecilerinden Mahmud Celaleddin Bey idi ve oğlunun kültürlü bir edebiyatçı olmasını istiyordu. Bu sebepten oğluna, hayranı olduğu Şinasi ve Abdülhak Hamid’in isimlerinin bir sentezi olan “Abdülhak Şinasi” adını verdi. Abdülhak Şinasi de, tıpkı babasının istediği gibi kültürlü bir edebiyatçı oldu.

Bugün ise bu özel adamın ölüm yıl dönümü. Kendisini hakkında bilgiler ve eserleriyle anıyoruz…

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR HAKKINDA

- Abdülhak Şinasi’nin çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca’da geçti.

*

- Anne ve babası tarafından dedeleri, Osmanlı bürokrasisi ve askeriye sınıfının seçkin mevkilerinde bulunmuş, kültürlü insanlardı.

*

- 1898’de Galatasaray Sultanisi’ne girdi. 1905’te de ailesine haber vermeden Sultani’den ayrılarak Paris’e gitti.

*

- Paris’te, Prens Sabahattin, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza Bey ve Dr. Nihat Reşat Belger ile sık sık görüşerek dostluklarını perçinledi.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

- II. Meşrutiyet’in ilanından sonra (1908), Türkiye’ye döndü.

*

- Döndükten sonra Osmanlı Bankası’nda, Fransız ve Alman şirketlerinde çalıştı. 1981’den sonra ise Ankara’ya yerleşerek Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı.

*

- Edebiyata, Mütareke yıllarında (1918) “Dergâh” ve “Yarın” dergilerindeki şiirleri, kitap tanıtım ve eleştiri yazılarıyla başladı.

*

- 1921’de “İleri” ve "Medeniyet” gazetelerindeki yazılarıyla dikkat çekti.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

- “7Ağaç”, “Varlık”, “Ülkü” ve “Türk Yurdu” dergileri ile “Milliyet”, “Hakimiyet-i Milliye” ve “Dünya” gazetelerinde yazdı.

*

- Cumhuriyet Dönemi yazarlarından biri olmasına rağmen, dil ve anlatım olarak Meşrutiyet kuşağına bağlı kaldı.

*

Bütün eserleri “hatıra”ya dayanıyordu. Romanlarında ise, “Maurice Barres, Anatole France ve Marcel Proust” gibi yazarları örnek aldı.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

En önemli eseri “Fahim Bey ve Biz”, CHP Hikaye ve Roman Mükâfatı’nda üçüncülük aldı ve daha sonra Almancaya çevrildi.

*

- 1954 – 1957 yılları arasında “Türk Yurdu” dergisinin Genel Yayın Müdürlüğü’nü yürüttü.

*

- 3 Mayıs 1963'te Cihangir’deki evinde beyin kanaması sebebiyle hayata gözlerini kapadı.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

- Ölümünden çok sonra Selim İleri “Abdülhak Şinasi Hisar: Seçmeler” (1992) kitabını derledi.

*

- “Geçmiş Zaman Edipleri” (2005), ve “Kelime Kavgası: “Edebiyata ve Romana Dair” (2005) adlı iki kitabı daha çıktı.

*

- Emre Aracı, “Boğaziçi Mehtaplar”'ndan esinlenerek aynı adlı bir keman konçertosu (1997) besteledi.

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

GEÇMİŞ ZAMAN FIKRALARI

Bu kitap ne bir roman, ne de bir hikaye kitabı. Türk Edebiyatı için özel bir tür; bir çeşit tarih antolojisi denebilir.

Bu kitapta değerli usta Abdülhak Şinasi’nin çocukluğunu, gençliğini, gördüğü, duyduğu bütün tarih olaylarını değerlendirişini okuyacaksınız. Sultan Selim'den Meşrutiyet çağına kadar birçok ilgi çekici anıyı, beş on satırlık fıkralarla keşfedeceksiniz…

Abdülhak Şinasi’nin bütün eserlerinde sıklıkla mizaha değinen kaleminin tadını çıkarın…

Abdülhak Şinasi Hisar’ın ardından saygıyla

Geçmiş Zaman Fıkraları

Abdülhak Şinasi Hisar

Yapı Kredi Yay.

S.: 180

Kitabı satın almak için tıklayınız: YKY

*

Damla Karakuş

[email protected]

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