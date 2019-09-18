Ankara'da tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünlerinin sergilendiği fuarda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özellikle FETÖ davalarındaki yargılamalarda, FETÖ'cüler gibi olmamanın önemine dikkat çekti.

"TÜRK YARGISI ANAYASA'DAN EMİR ALIR"

Bakan Gül şunları söyledi; "Örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır, ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasa'dan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya’dan emir alanlar, vesayetçiden darbeciden emir alanlar değil, Anayasa'dan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.

Abdulhamit Gül: FETÖ'yle mücadele FETÖ taktiğiyle olmaz ViDEO



"KURU İLE YAŞI AYIRT ETMEK YARGININ GÖREVİDİR"

FETÖ ile mücadele, FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ’cü ise FETÖ’cü yoktur. Bu FETÖ’nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek, kuru ile yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevidir. Ve Türk yargısı, bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün bu mücadelede elbette sadece hakim savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle dosyalarıyla topyekûn bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım. Yoksa burada kahramanca FETÖ mücadelesi ya da diğer terör örgütleriyle mücadele yaparken bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği için kahramanca özveri ile çalışan hakim savcılarımızla beraber tüm topyekûn ortak mücadeleyi elbette sürdürmeye devam edeceğiz."