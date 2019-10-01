Abdülhamit Gül ve Berat Albayrak'ın selamlaşması

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması açılmasına vesile olan telefon görüşmesiyle gündem olan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Tom Cruise'u ağırladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında bir kişi yaralandı.

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Kocaeli’de ‘önce yaya’ uygulamasında yayaya yol vermedi

Gebze Kaymakamı ve çok sayıda polisin katıldığı uygulamada geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğu anlatılırken, buna uymayanlar o anda kameralara yakalandı.