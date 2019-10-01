Abdülhamit Gül ve Berat Albayrak'ın selamlaşması

TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı, bugün gerçekleştirilen tören ve özel oturumla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap ederken, bakanlar da loca kısmında konuşmayı takip etti.
Bakanların yerlerine geçerken birbirleriyle tokalaşmalarında ise dikkat çeken kareler, objektiflere takıldı.
ALBAYRAK - GÜL TOKALAŞMASI
Kabinenin iki tecrübeli bakanı, aralarında soğukluk olduğu söylentilerine adeta karşılık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanına gelerek samimi bir şekilde el sıkıştı.