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Abdülkadir Özkan korona şüphesiyle gözetim altında

Gazeteci Abdülkadir Özkan, koronavirüs şüphesiyle hastanede izolasyona alındı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 14:50..
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Asya'nın ardından Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de etkili olmaya başladı.

Dünyada koronavirüs tehdidi nedeniyle en erken tedbirleri alan Türkiye, virüse büyük bir mücadele veriyor.

Vaka ve ölü sayısının artmaması için için sıkı çalışmalar yapılsa da herkesin uyarılara uymaması, vaka sayısının artmasına neden oldu.

KORONA ŞÜPHESİ

Koronavirüs şüphesinin görüldüğü isimlerden biri de gazeteci Abdülkadir Özkan oldu.

Sağ akciğerinde enfeksiyon başladığı tespit edilen Özkan, korona şüphesiyle hastanede izolasyona alındı.

Abdülkadir Özkan korona şüphesiyle gözetim altında

 

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