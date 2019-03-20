Abdullah Gül, kendi üslubuyla Yeni Zelanda tweeti attı

Geçtiğimiz hafta cuma günü, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Brenton Tarran isimli terörist, Müslümanlar cuma namazı için camilerde toplandığında 2 camiye saldırdı ve 50 Müslümanı katletti.

Saldırı sonrası Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sağduyulu açıklamalar yaptı, hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

GÜL'DEN MESAJ DOLU YENİ ZELANDA PAYLAŞIMI

Müslümanlara yönelik bu terörist eylem ve sonrasında yaşananlarla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gül mesajında; "Yeni Zelanda’da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern’in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve sergilediği samimi ve kararlı tavır, tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir." ifadelerine yer verdi.