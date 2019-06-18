Abdullah Gül Mursi için taziye mesajı yayınladı

Mısır'da Sisi darbesiyle devrilen ve hukuksuz bir şekilde hakkında çokça idam cezası istemiyle yargılanan Sisi'nin vefat haberi üzerine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül taziye mesajı yayınladı.

2014 yılında Mursi'nin darbeyle ülke yönetimini ele geçirmesini tebrik eden Gül, Mursi'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TAZİYE MESAJI

Gül sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

''Mısır’ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.''





SİSİ'Yİ TEBRİK ETMİŞTİ

Abdullah Gül, Mısır'da Mursi'nin devrildiği darbe sonrasında Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye kutlama mesajı göndermişti.

Gül'ün 16 Nisan 2014 tarihinde Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği'ne çektiği "Sisi'ye hitaben kutlama" mesajında "Dost ve kardeş Mısır halkı için barış istikrar temenni edilirken iki ülke halkları arasında yüzyıllardır süren barış ve kardeşliğin devam etmesi" ifadelerine yer verilmişti.