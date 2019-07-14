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Abdullah Gül Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Partili vekil Mehmet Faruk Bayrak'ın babasının cenaze töreninde yer aldı.

DHA | 14.07.2019 - 15:39..
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22'nci dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın bir süredir hastanede tedavi gören babası Hacı Hadi Bayrak, dün vefat etti.

Cenazeye katılmak için Hilvan'a gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak Saluca Mahallesi'ndeki taziye evine gitti.

Buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Gül, Bayrak ailesine taziye dileklerini iletti ve okunan duaya eşlik etti.

Abdullah Gül Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

MEZARA TOPRAK ATTI

Abdullah Gül, daha sonra mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabutu omuzlayan Gül, vefat eden Hacı Hadi Bayrak'ın defni sırasında da mezara toprak attı.

Cenazeye Abdullah Gül'ün yanı sıra eski milletvekilleri ve siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aşiret reisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdullah Gül Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

Abdullah Gül Şanlıurfa'da cenazeye katıldı

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