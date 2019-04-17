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Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mazbatasını bugün alan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 22:46..
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Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 17 gün sonra mazbatasını aldı. Konuyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, değerlendirmelerde bulundu.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Ocak Medya'dan Veysi Dündar'ın sorularını yanıtlayan Abdullah Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4 – 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası VİDEO

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