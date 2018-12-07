Abdullah Gül'den üst üste siyasi temaslar

24 Haziran seçimleri öncesi, muhalefetin adayı olmak için zemin yoklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi, yine kulisleri hareketlendirdi.

ÖNCE SAADET SONRA CHP

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Abdullah Gül, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

Gül, bu görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

CHP Lideri ile de gündemi masaya yatıran Abdullah Gül, fikirlerini açık bir şekilde beyan etti.

GENİŞ MUTABAKAT

11. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde adaylık için görüşmelerin gerçekleştirildiğini kabul ettiğini, ancak 'geniş mutabakat' sağlanamadığı için aday olmadığını dile getirmişti.