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Abdullah Gül'e yakın ismin yeni parti yorumu

Geçtiğimiz günlerde yeni kurulacak partinin başarılı olamayacağını söyleyen Bülent Arınç'a, Fehmi Koru'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 13:29..
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Yerel seçim sürecinde politikanın gündemine oturan konulardan biri de yeni parti iddiaları oldu.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi daha önce AK Parti'de siyaset yapmış isimlerin parti kuracağı iddiaları kulislerde çalkalandı. Ancak şu ana kadar ismi geçen kişilerden herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

BÜLENT ARINÇ BAŞARI İHTİMALİ VERMEDİ

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Bülent Arınç, yeni parti kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Bülent Arınç yeni bir parti kurulsa bile başarılı olamayacağını belirtti.

Abdullah Gül'e yakın ismin yeni parti yorumu

"AK PARTİ İÇİN DE YARARLI"

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Bülent Arınç'ın sözlerine cevap verdi. Fehmi Koru konuyla ilgili olarak, "AK Parti’nin 2000’de sahip olduğu felsefeyi güncelleyebilen ve kadro genişliğini ondan da ileriye taşıyabilen yeni bir parti AK Parti için de gerekli ve yararlıdır.

Destek için duyduğu ihtiyacı yeni parti karşılayabilir AK Parti’nin…

Yeni bir parti için kollar sıvanır mı, içinde AK Parti ile özdeşleşmiş isimler bulunur mu, yoksa yepyeni isimler mi böyle bir görevi üstlenirler, bunları bugünden kestirmek zor.

Belki de olmayacak şeye “Amin” demekten farksız bir hüsnü kuruntu yeni parti meselesi…

Arınç‘ın tavsiye ettiği çağrı fazla gecikmeden yapılırsa o çağrının göreceği ilgi benim sorularıma da cevap teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

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