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Abdullah Gül’e yeni parti soruldu

Yeni partide aktif olarak yer almasa da, abi pozisyonunda destek vereceği konuşulan Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin diploma törenine katıldı.

İHA | 12.07.2019 - 19:24..
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Abdullah Gül’e yeni parti soruldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıdığı Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak için Kayseri’ye geldi.

Gül, Erkilet Havaalanı’nda Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve bazı protokol üyeleri tarafından karşılandı.

"DİPLOMA TÖRENİ İÇİN GELDİM"

Havaalanı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Ziyaretim tamamen eğitim ile ilgili. Biliyorsunuz ismimi taşıyan üniversitenin, AGÜ’nün diploma töreni var. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden biri oldu bu üniversite. Dolayısıyla o mutluluğu paylaşmak için buradayım. Başka bir amaç yok" diye konuştu.

YENİ PARTİ SORULDU

Son dönemde gündemde olan ’yeni parti’ hakkında soru sorulması üzerine Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" diye cevap vererek aracına bindi.

Abdullah Gül’e yeni parti soruldu

Havaalanından ayrılan Gül; AGÜ’nün mezuniyet törenine katılmak için Sümer Kampüsü’ne geçti.

YENİ PARTİYE DESTEK BEKLENTİSİ VAR

Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiye Abdullah Gül'ün destek vermesi bekleniyor. Abdullah Gül'ün aktif olarak siyasetin içerisinde yer almayacağı ancak partide 'ağabey' pozisyonunda olacağı ifade ediliyor.

Abdullah Gül’e yeni parti soruldu

Abdullah Gül’e yeni parti soruldu

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