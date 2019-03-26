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Abdüllatif Şener olmayan kalabalığa konuştu

CHP'nin Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Sakarya'da seçim çalışması yaptı. Şener'in konuşma yaptığı alana ilgi gösterilmemesi akıllara 2018 yılını getirdi.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 16:31..
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Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP'li seçmenden ilgi göremiyor.

Her seçim öncesi kiralanan parti otobüsü ile illeri gezen ve oy toplamaya çalışan CHP Konya milletvekili Şener'in durağı, bu kez Sakarya oldu.

SAKARYA'DA YİNE KİMSEYİ TOPLAYAMADI

Sakarya il merkezi başta olmak üzere Pamukova, Sapanca ve Kurtköy’e giderek seçmenle buluşan Şener'in, kalabalık toplama çabası yeniden sonuçsuz kaldı.

Abdüllatif Şener olmayan kalabalığa konuştu

AK PARTİ İLE TAVAN YAPMIŞTI, ŞİMDİ KİMSE DİNLEMİYOR

AK Parti ile siyaset hayatında zirve yapan, CHP ile adeta hezimeti gören Şener'e, gittiği her yerde tepki gösteriliyor. Sivas doğumlu olmasına rağmen Konya'dan CHP'nin milletvekili olan Abdüllatif Şener, sokaklarda aradığı karşılığı bulamıyor.

OLMAYAN KALABALIK

2018 ve 2019 yıllarından seçim çalışmaları ortaya çıkan Şener için değişmeyen tek kare olmayan kalabalık. Görülen o ki Şener, bu seçimden de istediğini alamayacak.

Abdüllatif Şener olmayan kalabalığa konuştu

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