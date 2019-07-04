Abdüllatif Şener yeni parti iddialarını yorumladı

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye Partisi (TP) adında parti kuran Abdüllatif Şener, başarısızlığa uğramıştı. Daha sonra kendi kurduğu partiden ayrılan Şener, CHP'ye geçerek Konya Milletvekili oldu.

Abdüllatif Şener, AK Parti ile kopuş yaşadığı söylenen isimlerin yeni parti iddialarını yorumladı.

"DAVUTOĞLU PARTİ KURMAKTAN VAZGEÇER"

"Erdoğan, “Şener gibi olursunuz” diyor. Ben iyi bir şey yaptım." diyen Şener, "Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu’ndan yana değil bunun için Davutoğlu’nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum." ifadelerini kullandı.

"NET BİR DURUŞU OLMASI LAZIM"

Babacan'ın parti kurma ihtimaliyle ilgili olarak da Şener, "Aylardır Türkiye bu partiden bahsediyor fakat parti ile ilgili konuşulan kişiler ise hatta partinin genel başkanı olacağı söylenen kişilerden net bir açıklama çıkmıyor. İşin sahibinin net duruşunun olması lazım. Bana kalırsa AK Parti’nin kuruluşu sırasında beraber olduğumuz arkadaşların biraz daha kararlı olmaları, açıklama yapmaktan, net tavır sergilemekten, hükümetin yanlışlarını söylemekten kaçınmamaları lazım. Umarım önümüzdeki süreçte bu netliği göreceğiz." ifadelerini kullandı.