AK Parti'de üst düzey görevler aldıktan sonra yollarını ayırarak yeni bir parti kuran Abdüllatif Şener, siyasi tarihe gömülmek üzereyken CHP saflarına katıldı.

CHP Konya Milletvekili olan Abdüllatif Şener, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a siyasi önerilerde bulundu.

"SAADET HAZIR BİR PARTİDİR"

TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programına katılan Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler ViDEO