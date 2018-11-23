Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona katılan milletvekilleriyle selamlaştı.

Bakan Albayrak, bu sırada komisyonda CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile karşılaştı.

Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan, o anı yakaladı. Eski partisine muhalefet eden Abdüllatif Şener'in en çok eleştirdiği isimlerden olan Berat Albayrak'ı gördüğünde yaşadığı mahcubiyet, şaşkınlık ve endişe yüzünden okunuyordu.

Sözcü'nün yayınladığı bu fotoğraf "Yılın siyaset fotoğrafı ödülü"nü almayı hak ediyor.

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