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Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

Yılın siyaset fotoğrafı, Sözcü fotomuhabiri Yavuz Alatan'dan geldi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 13:28..
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Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona katılan milletvekilleriyle selamlaştı.

Bakan Albayrak, bu sırada komisyonda CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile  karşılaştı.

Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan, o anı yakaladı. Eski partisine muhalefet eden Abdüllatif Şener'in en çok eleştirdiği isimlerden olan Berat Albayrak'ı gördüğünde yaşadığı mahcubiyet, şaşkınlık ve endişe yüzünden okunuyordu.

Sözcü'nün yayınladığı bu fotoğraf "Yılın siyaset fotoğrafı ödülü"nü almayı hak ediyor.Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

Fotoğrafın büyük halini görmek için tıklayınız.

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