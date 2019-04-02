Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

24 Haziran seçimlerinden önce boş meydanlara konuşan, sandalye üzerinde hitap eden Abdüllatif Şener, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclis'e girmişti.
CHP'YE KATKISI OLMADI
Konya'da muhafazakar seçmeni etkilemek için CHP'den milletvekili olan Abdüllatif Şener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisine bir katkı sunamadı.
TEK İLÇE CHP DEDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti yüzde 70.52 oyla alırken, CHP'nin ittifak ortağı İyi Parti ise yüzde 20.19'la ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan CHP Konya'da sadece Tuzlukçu Belediyesi'ni alırken; AK Parti 22, MHP 4, bağımsız adaylar ise 2 ilçede kazandı.