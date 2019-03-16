Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

İslami camianın önde gelen isimlerinden olarak bilinen ve yazılarıyla sık sık gündem olan Abdurrahman Dilipak, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

Dilipak'ın, bir genç kızın günlük yaşamından kesitlerin bulduğu bir videoyu hiçbir açıklama yapmadan paylaşması takipçilerini şaşırttı.

Çünkü görüntüler, evinden çıkıp arkadaşlarıyla kuaföre giden daha sonra da bir kafede oturan birkaç kızdan ibaretti.

"KLİPTEKİ KUZULAR GENÇLİĞİMİZİN HALİNİ GÖSTERMEK İÇİNDİ"

Videoyu paylaşırken herhangi bir açıklama yapmayan Dilipak'a "Yanlış hesaptan paylaşım yaptınız" şeklinde tepkiler geldi.

Tepkiler sonrasında açıklama yapan Dilipak, "Biraz önce Rt ettiğim klipteki kuzular gençliğimizin halini göstermek içindi. Ne yazacağımı bilemediğim için bir şey yazamadım. Heyhat" ifadelerini kullandı.

'KUZULAR' İÇİN BİR AÇIKLAMA DAHA

Video için yaptığı açıklama ise başka bir olayı doğurdu. Çünkü Abdurrahman Dilipak, videodaki genç kızlardan 'kuzular' diye bahsetmişti.

Bunun üzerine bir kez daha tepki oklarını üzerine çeken Dilipak, açıklamasında 'kuzular' yerine 'kızlar' yazmak istediğini belirtti