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Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından paylaştığı 'genç kız' videosuyla takipçilerini şaşırttı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 16:51..
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İslami camianın önde gelen isimlerinden olarak bilinen ve yazılarıyla sık sık gündem olan Abdurrahman Dilipak, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

Dilipak'ın, bir genç kızın günlük yaşamından kesitlerin bulduğu bir videoyu hiçbir açıklama yapmadan paylaşması takipçilerini şaşırttı.

Çünkü görüntüler, evinden çıkıp arkadaşlarıyla kuaföre giden daha sonra da bir kafede oturan birkaç kızdan ibaretti.

Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

"KLİPTEKİ KUZULAR GENÇLİĞİMİZİN HALİNİ GÖSTERMEK İÇİNDİ"

Videoyu paylaşırken herhangi bir açıklama yapmayan Dilipak'a "Yanlış hesaptan paylaşım yaptınız" şeklinde tepkiler geldi.

Tepkiler sonrasında açıklama yapan Dilipak, "Biraz önce Rt ettiğim klipteki kuzular gençliğimizin halini göstermek içindi. Ne yazacağımı bilemediğim için bir şey yazamadım. Heyhat" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

'KUZULAR' İÇİN BİR AÇIKLAMA DAHA

Video için yaptığı açıklama ise başka bir olayı doğurdu. Çünkü Abdurrahman Dilipak, videodaki genç kızlardan 'kuzular' diye bahsetmişti.

Bunun üzerine bir kez daha tepki oklarını üzerine çeken Dilipak, açıklamasında 'kuzular' yerine 'kızlar' yazmak istediğini belirtti

Abdurrahman Dilipak'tan kızlar videosu

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