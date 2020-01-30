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ABD'ye ait iki uydunun çarpışma riski bulunuyor

ABD'ye ait kullanım dışı iki uydunun birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağı tahmin ediliyor. Uyduların geçiş mesafesinden dolayı çarpışma tehlikesi oluştuğu belirtildi.

AA | 30.01.2020 - 02:43..
  1. Haberler
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NASA'nın 1983'te uzaya fırlattığı IRAS uydusu, ilk kızılötesi uzay teleskobuydu. Uydu, bir yıldan az süre işlev görebilmişti.

ABD Hava Kuvvetlerine ait GGSE-4 uydusu ise 1967'de uzay araçlarının tasarımındaki ilkelerinin araştırıldığı çalışma kapsamında deney amacıyla uzaya fırlatılmıştı.

SANİYEDE 14.7 KİLOMETRE HIZLA HAREKET EDİYORLAR

Uydu izleme şirketi Leolab, IRAS ve GGSE-4 uydularının, ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde birbirine yakın geçiş yapacağı uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre sabit hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun, birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

ÇARPIŞMA RİSKİ VAR

Açıklamada, geçiş mesafesinin yakınlığının çarpışma tehlikesini gündeme getirdiği kaydedildi.

Her iki uydu da kullanım dışı olduğundan manevraları Dünya'dan kontrol edilemiyor. Çarpışma halinde, büyük miktarda uzay enkazının yörüngeye saçılması ve bunun diğer uydular için tehlike yaratmasından endişe ediliyor.

ABD'ye ait iki uydunun çarpışma riski bulunuyor

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