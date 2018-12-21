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ABD'ye ait tırlar bölgeden çekiliyor

Mardin'e komşu Suriye'nin, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kamışlı kentinde, ABD'ye ait olduğu belirtilen zırhlı araç ve konteyner taşıyan askeri konvoy, hareket halinde görüntülendi.

DHA | 21.12.2018 - 11:42..
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ABD'ye ait tırlar bölgeden çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump'un, Suriye topraklarından çekileceklerini açıklamasının ardından sınır hattında Mardin'in karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşandı.

TIRLAR KONVOY HALİNDE ÇEKİLİYOR

Dün gece Kamışlı'da, ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy, hareket halinde görüntülendi.

ABD'ye ait tırlar bölgeden çekiliyor

Sivil tırlarla zırhlı araç ve konteynerleri taşıyan konvoy, bir süre Kamışlı içerisinden geçip gözden kayboldu. Yerel kaynaklar, ABD askerlerinin sivil tırlarla, zırhlı araç ve konteynerlerinin, Suriye topraklarından çıkardığını ifade etti.

ÇEKİLMELER SÜRECEK

ABD'nin çekilmeleri, ikinci aşamada devam ediyor. Dün de, Suriye'nin Irak sınır hattında ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

ABD'ye ait tırlar bölgeden çekiliyor


Dönüş için, Deyrizor bölgesinde elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların; konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü. Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görülürken, kapalı tırlarda ağır silah ve mühimmatların bulunduğu belirtildi.

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