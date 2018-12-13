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ABD'ye giden öğrenci sayısında azalma oldu

Uluslararası Eğitim Merkezi'nin her sene yayınladığı rapora göre, ABD'ye üniversite eğitimi için giden öğrenci sayısı azaldı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 10:46..
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ABD'ye üniversite eğitimi için giden öğrencilerin oranı, 2017-2018 eğitim yılında lisans ve yüksek lisans toplamında yüzde 6,6 düştü.

TÜRKİYE'DEN GİDEN ÖĞRENCİ AZALDI

Türkiye, en fazla öğrenci gönderen 15'inci ülke konumunda. Türkiye'den giden öğrenci sayısı da lisans düzeyinde yüzde 1,3'e düştü. Yüksek lisans düzeyinde ise yüzde 1 azaldı.

ABD'ye giden öğrenci sayısında azalma oldu

EN FAZLA DÜŞÜŞ İRAN'DAN

Ülkeye öğrenci gönderen devletlerin durumuna bakıldığında, en fazla düşüş yaklaşık yüzde 17 ile lisans düzeyinde İran'da yaşandı. Bu ülkeleri sırasıyla Suudi Arabistan, Güney Kore, Nepal, ve Brezilya izledi.

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