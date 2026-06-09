ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem, Dünya Kupası'nda görev alamayacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayacağını duyurdu.

FIFA yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceğini belirterek "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"KİMİN ÜLKEYE KABUL EDİLECEĞİNE HÜKÜMET KARAR VERİR"

Turnuvaya ev sahibi olan ülkelerin, vize verilmesi konusunda tek yetkili merci olduğunu aktaran FIFA, "Önceki FIFA organizasyonlarına paralel olarak, ev sahibi hükümet nihayetinde kimin vize alacağına ve kimin ülkeye kabul edileceğine karar verir." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmemiş ve dün İstanbul'a geri gönderilmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.