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ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp ABD'ye ulaşmak isteyen 5 bin göçmen, Meksika sınırına vardı.

AA | 21.01.2020 - 08:45..
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ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

Daha iyi bir hayat aramak için yola çıkan göçmenler, Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

TRUMP "BEKLESİNLER" DİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor

ABD'ye göç yolculuğu sürüyor


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