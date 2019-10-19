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ABD'yle Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmenin detayları

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla sahada kazandığı başarıyı masaya da taşıdı. ABD, YPG'nin çekilmesinin ucu açık olsun derken; Türkiye süre belli olacak diye diretti.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 10:21..
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ABD'yle Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmenin detayları

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyet, geçtiğimiz gün Ankara'daydı.

ABD'li heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ekiple bir araya gelip; Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü.

Türkiye, görüşmelerde istediğini alarak ayrıldı. ABD, hem YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini garanti etti hem de Türkiye'ye karşı uygulanacak yaptırımların hepsinin kaldırılacağını belirtti.

Görüşmenin ortaya çıkan ayrıntıları ise; Türkiye'nin masada da başarılı bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi.

YA 120 SAAT YA DA OPERASYON DEVAM EDER

Reuters'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın operasyonlarının durması için ABD'nin net bir süre belirtmesini istedi.

Pence ise YPG için ucu açık bir çekilme süreci talep etti. Ancak bu Türk heyeti tartafından kabul edilmedi.

ABD Başkan Yardımcısı bu kararı tek başına alamayacağını söyleyip Washington'la konuştuktan sonra 120 saat belirlendi. Böylece Türkiye, burada da istediğini almış oldu.

ABD'yle Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 120 saatlik süreç işliyor VİDEO

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