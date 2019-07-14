ABİDE araştırmasında öğrencilerin performansı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hayata geçirdiği Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi (ABİDE) adlı çalışmada dikkat çeken tespitler var.

Araştırma Türkiye genelinde dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı.

81 ilde, bin 230 okulda toplam 116 bin sınıf öğrencisine yönelik gerçekleştirildi.

BAŞARISIZLIK İLKOKULDAN SONRA GİDEREK ARTIYOR

ABİDE'nin sonuçlarına göre öğrencilerin başarısızlığı ilkokulda başlıyor ve ilerleyen sınıflarda da giderek artıyor.

Raporda ayrıca Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1,6'sı, matematikte yüzde 16,4'ü, fen bilimlerinde 9,4'ü, sosyal bilgilerdeyse 4,4'ünün temel altı düzeyde olduğu görülüyor.

YÜZDE 66 OKUDUĞUNU ANLAMAKTA ZORLANIYOR

ABİDE araştırmasının sonuçlarına göre okuduğunu anlama konusunda Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 66,1’i orta ve altında, yüzde 33,9’u ise orta üstünde cevaplar verdi.