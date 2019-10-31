Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi'ndeki 5 katlı binada, abisi Suat Atılgan(31) ile bilinmeyen nedenle tartışan Hasan Atılgan(28), evdeki eşyaları 4'üncü kattan attıktan sonra evi ateşe verdi.

Abisine kızıp, eşyaları 4'üncü kattan atarak evi yaktı

YANGIN BİR SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanı fark eden apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

EVİ YAKAN KARDEŞ ARANIYOR

Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasibe S.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, evi ateşe verdikten sonra kaçan Hasan Atılgan'ı yakalamak için çalışma başlattı.