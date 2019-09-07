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Ablası evden çıkartmayınca kardeşlerini rehin aldı

İzmir'de arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.

DHA | 07.09.2019 - 23:23..
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Konak ilçesi Murat Mahallesi 2464 Sokak'ta, arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye (17) ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı.

Ablası evden çıkartmayınca kardeşlerini rehin aldı

ABLASINI DARBEDİP KARDEŞLERİNİ REHİN ALDI

Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi(10) bıçakla rehin aldı.

Ablası evden çıkartmayınca kardeşlerini rehin aldı

KELEPÇE TAKMAK ZORUNDA KALDILAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ablası evden çıkartmayınca kardeşlerini rehin aldı

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