Ablasını dövdüğü için eniştesinin evini kundakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde,, Z.D. (48) isimli şahıs eşini dövünce, baldızı F.E. (29) eve gelip evi ateşe verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede diğer odalara sıçradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kundaklama ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan sonra kaçan baldız F.D. polisler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalandı. Gözaltına alınan F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.